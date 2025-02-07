Fenerbahçe'de şaşırtan 'sakatlık' tesadüfü! Üçü pozisyonda da aynı oyuncu

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Fenerbahçe, önceki gün Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’u 5-0 yenerken, üç stoperinin birden sakatlanması galibiyet sevincini buruklaştırdı.

Dün çekilen MR’lar sonrası Diego Carlos’un sağ diz iç yan, Alexander Djiku’nun sağ uyluk arka adalesinde, Yusuf Akçiçek’in de sol dizinde yumuşak doku yaralanması tespit edildi. Darbeye bağlı sakatlıklar yaşayan üç futbolcudan Carlos 4-6 hafta, Djiku 2-3 hafta, Yusuf da 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu durumda Fenerbahçe, ligin 25. haftasındaki Galatasaray derbisine Carlos’suz çıkacak; Djiku ise belki oynayabilecek.

FURKAN'IN ABLASINDAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Bu sakatlıklarla ilgili dün fark edilen bir olay ise ‘bu nasıl tesadüf’ dedirtti. Djiku, Carlos ve Yusuf’un sakatlandığı pozisyonlar incelendiğinde, hepsinde aynı futbolcuyla; Erzurumsporlu Furkan Özhan’la ikili mücadeleye girdikleri görülüyor. Fenerbahçeliler sosyal medyadan Furkan’a öfke yağarken, oyuncunun ablası Zühal Özhan’ın bir paylaşımı tepkileri daha da artırdı. Zühal Özhan, kardeşi ve sakatlanan üç Fenerbahçelinin fotoğraflarını aynı görselde birleştirip, “Furkan Özhan’ın ikili mücadelede kazandığı oyuncular görseldedir” diye yazdı.

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ZÜHAL ÖZHAN: 'BİZ DE FENERBAHÇELİYİZ'

Fenerbahçe, taraftarlarının tepkilerine sosyal medyadan cevap veren Zuhal Özhan, haksızlığa maruz kaldıklarını savunarak, “Pozisyonları bir inceleyin. Bir Fenerbahçeli olarak gerçekten utandım yaptığınız linçlerden. Fenerbahçe bizim çocukluk aşkımızdır. Faullerin biri Furkan’ındı, diğerlerinin hepsi ona yapılan müdahalelerdi. Hakem de zaten sarı kartı Fener’e verdi. Biz de Fenerbahçeliyiz. Erzurum’un hakem şikesi yapacak gücü mü var? Bir futbolcuyu karalamak bu kadar kolay mı? İlk defa Fenerbahçeli olmaktan utandım” ifadelerini kullandı.