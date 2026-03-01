Fenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius şoku! Dubai'de mahsur kaldı

Haberin Devamı

ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilim devam ederken Fenerbahçe Beko başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi.

Meridian Sport'un haberine göre, Jasikevicius'un yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton ve Duane Washington da Dubai'de mahsur kaldı. Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol idarecileriyle temasta olduğu haber detayında yer aldı.

Seyahat kısıtlamaları devam ettiği için Jasikevicius ve oyuncuların Dubai'den ne zaman ve nasıl ayrılabilecekleri henüz belli değil.