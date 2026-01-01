×
Fenerbahçe'de Saran aday olur mu, Ali Koç geri döner mi?

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Ali Koç
Fenerbahçede Saran aday olur mu, Ali Koç geri döner mi
Mehmet ARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 07:00

Fenerbahçe'de günlerdir tartışılan, “Başkan Sadettin Saran kongre kararı alacak mı?” sorusu nihayet yanıtını buldu.

Sarı lacivertli yönetim kurulu ve Saran kongreye gitme kararı aldı. Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak kongre tarihini belirleyecek.

Şimdi gözler “Olağanüstü kongre”ye çevrildi. Bu kararla birlikte yeni sorular da gündeme geldi.

Şimdi o sorulara ve yanıtlara gelelim.

YÜZDE 70 YOK, YÜZDE 30 ADAY OLACAK

SORU: Sadettin Saran kongrede aday olacak mı?

YANIT: Benim aldığım bilgilere göre başkan bu konuda kesin kararını henüz vermiş değil. Ama ihtimal olarak yazıyorum yüzde 70 aday olmayacak. Ama eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in dediği gibi “siyasette 24 saat uzun bir süre” bu söz Fenerbahçe siyaseti için de geçerli. Kongreye kadar yüzde 30’luk “aday olma” ihtimalini de göz ardı etmiyorum.

KAPISI iLK ÇALINACAK iSiM KOÇ

SORU: Kongrede kimler aday olabilir?

YANIT: Sadettin Bey aday olursa karşısına rakip çıkma olasılığı bana göre binde bir ihtimal. Tek adaylı bir seçim olur.

SORU: Saran aday olmazsa kimler aday olur?

YANIT: İlk akla gelen isim eski başkan Ali Koç. Bildiğiniz gibi Ali Koç, Sadettin Saran ve yönetimine desteğini hiç esirgemedi. Saran’ın aday olduğu bir seçimde kesinlikle aday olmaz. Ama Saran aday olmazsa kapısı çalınacak ilk isim Ali Bey olacak. Fenerbahçe’nin yeni transferleri için en kısa sürede nakit kolaylığı sağlayacak isim Ali Koç.

KOÇ F.BAHÇE’Yi ASLA YALNIZ BIRAKMAZ

SORU: Ali Koç teklifi kabul eder mi?

YANIT: Bunu tahmin etmek zor. Sadettin Saran’ın sonuna kadar arkasında duran Ali Koç, Sadettin Saran’ın aday olduğu seçime asla girmez.

Ama Fenerbahçe’yi de asla yalnız bırakmaz. Saran yoksa Ali Koç yüzde 50 aday olur.

