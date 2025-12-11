Fenerbahçe'de santrfor transferinde rota İtalya!

Haberin Devamı

Süper Lig'de 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde performansından memnun olmadığı Youssef En-Nesyri'yle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, santrfor transferi için İtalya Serie A'da forma giyen 3 ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin listesindeki bu isimlerin Inter forması giyen Francesco Pio Esposito, Atalanta'da oynayan Gianluca Scamacca ve Roma'da forma giyen Artem Dovbyk olduğu ileri sürüldü.

PIO ESPOSITO OLMADI, SCAMACCA ZOR!

Yapılan ilk temasların ardından Inter'in Pio Esposito'yu satmak istemediği ve bu nedenle görüşmelere dahi başlanamadan bu defterin kapandığı belirtildi.

Atalanta'nın yeni teknik direktörü Palladino'nun da uzun bir sakatlıktan dönen ve Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye attığı golle galibiyetin fitilini ateşleyen Gianluca Scamacca'ya çok güvendiği, bu nedenle ayrılığına sıcak bakmadığı kaydedildi.

DOVBYK TAKIMDAN AYRILABİLİR

Haberde Fenerbahçe'nin listesindeki son isim olan Dobvyk'in ise daha ulaşılabilir bir seçenek olduğu, bu nedenle sarı-lacivertlilerin Ukraynalı golcüye yoğunlaştığı kaydedildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen 28 yaşındaki golcünün teknik direktör Gasperini'yi ikna edemediği ve makul bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilebileceği ifade edildi.

3,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Dobvyk'in Roma ile 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

28 yaşındaki golcü futbolcunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Roma formasıyla ilk sezonunda 45 maçta 17 gol - 4 asistlik performans sergileyen Dobvyk, bu sezon ise forma giydiği 14 maçta 2 gol atıp 1 de asist üretti.