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Fenerbahçe'de Sandro Zufic kırmızı kart gördü!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Sandro Zufic
Fenerbahçede Sandro Zufic kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 22:01

Fenerbahçe'de kaleci antrenörü Sandro Zufic, Galatasaray'ın kazandığı penaltıya yaptığı itirazlardan kaynaklı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan müsabakanın ilk yarısı 2-1 sarı - kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlandı.

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Müsabakanın 27. dakikasında Flip Kostic'in ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçisiyle Galatasaray'ın kazandığı penaltıya itiraz eden Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Deneyimli antrenör, bu sezon 4'ü sarı, 2'i kırmızı olmak üzere 6. kartını görmüş oldu.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Sandro Zufic

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