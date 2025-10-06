Fenerbahçe'de Samsunspor maçı sonrası ortaya çıktı! 7 sezon sonra ilk kez yaşandı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Thomas Reis'ın yönetimindeki Samsunspor ile Domenico Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 0-0'lık eşitlik ile sona erdi. Fenerbahçe ilk 15 ve son 15 dakikada etkili olurken oyunun geri kalanında Samsunspor oyuna hükmeden taraf oldu.

TARAFTAR TEPKİLİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş beraberliğiyle 2 puan kaybettiği haftada sarı-kırmızılı takımla puan farkını 4'e indirme şansını tepti.

Haberin Devamı

Böylelikle Kanarya, millî maç arasına moralsiz girdi. Bu arada karşılaşmanın ardından Domenico Tedesco ve birkaç futbolcu Fenerbahçe taraftarını alkışladı ancak sarı-lacivertliler takıma tepki gösterdi.

2018-19 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK

Öte yandan Opta verilerine göre Fenerbahçe, 2018/19 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk dört deplasman maçının üçünde puan bıraktı.

Sarı-lacivertliler bu sezon Göztepe, Kasımpaşa ve Samsunspor deplasmanlarında sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya bu sezon tek deplasman galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı aldı.