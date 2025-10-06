×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı sonrası ortaya çıktı! 7 sezon sonra ilk kez yaşandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig
Fenerbahçede Samsunspor maçı sonrası ortaya çıktı 7 sezon sonra ilk kez yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 12:56

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, sarı lacivertlilerin 7 sezon sonra yaşadığı gerçek ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Thomas Reis'ın yönetimindeki Samsunspor ile Domenico Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçede Samsunspor maçı sonrası ortaya çıktı 7 sezon sonra ilk kez yaşandı

Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 0-0'lık eşitlik ile sona erdi. Fenerbahçe ilk 15 ve son 15 dakikada etkili olurken oyunun geri kalanında Samsunspor oyuna hükmeden taraf oldu.

TARAFTAR TEPKİLİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş beraberliğiyle 2 puan kaybettiği haftada sarı-kırmızılı takımla puan farkını 4'e indirme şansını tepti.

Fenerbahçede Samsunspor maçı sonrası ortaya çıktı 7 sezon sonra ilk kez yaşandı

Haberin Devamı

Böylelikle Kanarya, millî maç arasına moralsiz girdi. Bu arada karşılaşmanın ardından Domenico Tedesco ve birkaç futbolcu Fenerbahçe taraftarını alkışladı ancak sarı-lacivertliler takıma tepki gösterdi.

2018-19 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK

Öte yandan Opta verilerine göre Fenerbahçe, 2018/19 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk dört deplasman maçının üçünde puan bıraktı.

Fenerbahçede Samsunspor maçı sonrası ortaya çıktı 7 sezon sonra ilk kez yaşandı

Sarı-lacivertliler bu sezon Göztepe, Kasımpaşa ve Samsunspor deplasmanlarında sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya bu sezon tek deplasman galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!