Fenerbahçe'de Samsunspor maçı sonrası ortaya çıktı! 7 sezon sonra ilk kez yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Thomas Reis'ın yönetimindeki Samsunspor ile Domenico Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 0-0'lık eşitlik ile sona erdi. Fenerbahçe ilk 15 ve son 15 dakikada etkili olurken oyunun geri kalanında Samsunspor oyuna hükmeden taraf oldu.
TARAFTAR TEPKİLİ
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş beraberliğiyle 2 puan kaybettiği haftada sarı-kırmızılı takımla puan farkını 4'e indirme şansını tepti.
Böylelikle Kanarya, millî maç arasına moralsiz girdi. Bu arada karşılaşmanın ardından Domenico Tedesco ve birkaç futbolcu Fenerbahçe taraftarını alkışladı ancak sarı-lacivertliler takıma tepki gösterdi.
2018-19 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK
Öte yandan Opta verilerine göre Fenerbahçe, 2018/19 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk dört deplasman maçının üçünde puan bıraktı.
Sarı-lacivertliler bu sezon Göztepe, Kasımpaşa ve Samsunspor deplasmanlarında sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya bu sezon tek deplasman galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı aldı.