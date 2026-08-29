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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 4 eksik

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#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig
Fenerbahçede Samsunspor maçı öncesi 4 eksik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 10:26

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.

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#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig

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