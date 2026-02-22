×
Fenerbahçe'de şampiyonluk toplantısı! Sadettin Saran'dan Tedesco'ya güven sözleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 09:30

Nottingham Forest mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, devreye girdi. Saran, Tedesco ile özel görüştü. İşte ayrıntılar...

Sezonun belki de en kötü oyununu Kadıköy’de Nottingham Forest karşısında oynayan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında net sözlerle özeleştiri yapan Tedesco, takımı toparlamak için hemen harekete geçti.

SAMANDIRA'DA ÖZEL GÖRÜŞME

Başkan Sadettin Saran da devreye girdi. Göreve geldiği günden bu yana Tedesco ile iyi bir iletişimi olan ve sık sık desteğini gösteren Saran, Avrupa’daki performansın ligdeki şampiyonluk yarışını etkilemesini istemiyor.

İtalyan hocayla özel bir görüşme gerçekleştiren Saran’ın, "Bir an önce teşhisi koyarak toparlanmak zorundayız. Kasımpaşa maçıyla yeniden çıkışa geçmeliyiz. Sana güveniyoruz hocam. Fenerbahçe’yi hedeflerine ulaştıracağına inancımız tam. Başarılı olacağına inanıyoruz. Bir an önce sıkıntıları çözerek takımı toparlamalısın." dediği öğrenildi.

TAKIMLA DA GÖRÜŞECEK

Başkan Saran’ın, Kasımpaşa maçı öncesinde de tesislere gidip futbolculara moral vermesi ve motivasyonu yükseltmek adına konuşma yapması bekleniyor. Maaş ödemeleri konusunda şu ana kadar sıkıntısız ilerleyen Fenerbahçe Yönetimi, şampiyonluk yarışında futbolcuların sadece saha içine odaklanmaları adına aynı disiplini sürdürecek.

 

