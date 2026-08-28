Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi bombası! Geri dönüyor

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Fenerbahçe, Lyon’u deplasmanda 2-1 yendi, 2008’den sonra ilk kez adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı. Bu zafer, camiada büyük coşku yarattı.

Yönetim, bu coşkuyu rüya bir transferle iyice artırmak için kolları sıvadı: Ferdi Kadıoğlu... Yıldız futbolcu, 2024 yazında 30 milyon Euro’ya Brighton’a satılmıştı. Fenerbahçe, Milli oyuncuyu yuvaya geri getirmek istiyor.

CİHAN KAMER KAPILARI KAPATMIŞTI

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu transferinin gerçekleşemeyeceğini ima etmişti. Kamer, "Ferdi, tanıdığım en karakterli insanlardan ve futbolculardan biri. Aynı zamanda muazzam bir Fenerbahçe sevdalısı ve harika bir aileye sahip. Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz. Ama onun tüm kalbiyle bizi desteklediğini bilmek bile benim için çok kıymetli." demişti.

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ANCAK DEVLER LİGİ, İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak Kanarya'nın Devler Ligi bileti alması, bu transferi mümkün kılabilir. Fakat yine de kolay bir transfer operasyonu olmayacak... Çünkü Ferdi, Brighton için önemli bir oyuncu. Üstelik her sezon olduğu gibi bu yaz da flaş satışlar yaptılar. Kasalarına yaklaşık 190 milyon Euro koydular.

ÇUBUKLUYU YENİDEN GİYMEK İSTİYOR

İngiliz ekibinin ekonomik anlamda bir sıkıntısı bulunmuyor. Ancak yine de umutlanmak için sebepler var. Ferdi Kadıoğlu her ne kadar Brighton’da çok mutlu olsa da Çubuklu formayla Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek, önemli hayallerinden biri.

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3 SOL BEKLERİ VAR

Umutlanmak için bir diğer neden ise Brighton’ın yaptığı son transfer. Mavi-beyazlılar, Young Boys’un sol beki Jaouen Hadjam’ı kadrosuna kattı. Maxim De Cuyper ve Ferdi ile birlikte bu bölgede 3 oyuncuya sahipler. Ayrıca menajer Hürzeler zaman zaman Boscagli’yi de sol bek bekte oynatıyor. Bu nedenle Ferdi’nin satışına yeşil ışık yakma ihtimalleri bulunuyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi’nden gelecek yaklaşık 40 milyon Euro’yu bu transfer için kullanmayı planlıyor.