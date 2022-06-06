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Fenerbahçe'de şampiyonlar bu tesisten yetişecek

#Fenerbahçe#Dereağzı#Futbol
Fenerbahçede şampiyonlar bu tesisten yetişecek
Süleyman Arat

Dereağzı’ndaki futbol akademisi ile birlikte kadınlar dahil tüm kategorilerdeki futbol faaliyetleri ve olimpik branşları aynı çatı altına toplayan dev bir tesis yeni tahsis edilen araziye inşa edilecek. 125 bin metrekarelik araziye yapılacak tesis için kulüpten 7 milyon Euro bütçe ayrıldı.

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Yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile cuma günü sözleşme imzalayan Fenerbahçe bir önemli imzayı da tesis konunda attı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne 600 metre mesafede 125 dönüm büyüklüğündeki arazi 30 yıllığına kulübe tahsis edildi. Dereağzı’ndaki futbol akademisinin de taşınacak olmasıyla birlikte kadınlar dahil tüm kategorilerdeki futbol faaliyetleri ve olimpik branşları aynı çatı altına toplayan dev bir tesis bu araziye inşa edilecek. Can Bartu Tesisleri ile yeni tahsis edilen arazide yapılacak yeni tesis ile Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden birine sahip olacak.

29 EKiM 2023’TE TAMAMLANACAK

Başkan Ali Koç’un 7 milyon Euro’luk bütçe ayrıldığını bizzat açıkladığı dev tesisin temelinin en kısa sürede atılıp inşaata bu yaz başlanması bekleniyor. Koç’un “En büyük hayalim” dediği tesisin tamamlanmasının planlandığı tarih ise Cumhuriyet’in 100. yılı olan 29 Ekim 2023.

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#Fenerbahçe#Dereağzı#Futbol

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