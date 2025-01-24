Fenerbahçe'de Samet Akaydin'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

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Fenerbahçe'de milli futbolcu Samet Akaydin'le yollar ayrılıyor.

Savunma hattına yapılan Diego Carlos ve Milan Skriniar takviyelerinin ardından sarı-lacivertli taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Samet Akaydin, daha fazla forma süresi bulmak adına takımdan ayrılmaya karar verdi.

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor, milli savunmacının transferi için el sıkıştı.

Karadeniz ekibi oyuncu tarafıyla da 1.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

OYNADIĞI SON MAÇTA DA ISLIKLANMIŞTI

Fenerbahçe taraftarıyla yıldızı geldiği günden bu yana barışmayan Samet Akaydin, sarı-lacivertli formayı son olarak 11 Aralık'ta Bilbao'yla oynanan maçta giymişti.

Bu maçın henüz 5. dakikasında yaptığı hatayla gole sebebiyet veren 31 yaşındaki milli oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı.

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İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fenerbahçe'de Samet Akaydin ikincinin yarının başında teknik direktör Jose Mourinho tarafından oyundan alınmış, yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.

KISA SÜREN PANATHINAIKOS MACERASI DA OLAYLI GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Panathinaikos forması giyen Samet Akaydin, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda AEK'ya 3-0 kaybedilen maçta yaptığı büyük hatayla teknik direktör Fatih Terim'den ve Panathinaikos taraftarlarından tepki görmüş, Yunan basınında uzun süre manşet olmuştu.

Tecrübeli savunmacı Panathinaikos kariyerinde 15 maça çıkıp 1 asist üretmişti.

SAMET AKAYDİN'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2022-2023 sezonunun devre arasında 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin, Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkarken 1 gol kaydetti.