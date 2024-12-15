Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in büyük hatasının perde arkası! Yönetimden uyarı geldi ama Mourinho...

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Bugüne kadar pek çok maçta hata yapan Samet Akaydin’e, Mourinho’nun forma vermesi de sorgulanıyor.

Hürriyet, Atletic Bilbao karşılaşması öncesinde, sarı lacivertli yöneticilerle Portekizli teknik adam arasında yapılan bir görüşmenin detaylarına ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da bulunduğu bu toplantının konusu takımın genel gidişatı hakkında bilgi alışverişiydi.

"EMEĞİNE SAYGI DUYUYORUZ AMA..."

Fenerbahçeli yöneticiler, Mourinho’nun verdiği bilgiler ışığında kendi yorumlarını aktarıyorlardı. S

öz takımın savunma hattına gelince yöneticiler özellikle isim vermeden Samet hakkında endişelerini dile getirdi. Çalışmasına, emeğine saygı duymakla birlikte yapılan hataların altı çizildi. Özellikle Samet ismi zikredilmedi ama teknik direktör Mourinho yapılan hatalar konusunda uyarıldı.

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ÜSTÜ KAPALI "OYNATMASAK" UYARISINA KULAK ASMADI

Ancak maç günü takımın 4. stoperi olarak görev yapan Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında ilk 11’de sahada yerini aldı.

Jose Mourinho, üstü kapalı, “Oynatmasak” uyarılarına kulağını tıkamış, Samet’e formayı teslim etmişti. Sonrasında yaşananlar tüm Fenerbahçelilerin malumu... Samet’in bir hatası yenilginin ana sebebi oldu. Bu da akıllara şu soruyu getirdi: Suçlu Samet mi, Mourinho mu?