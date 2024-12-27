Fenerbahçe'de Samet Akaydin'dan flaş transfer hamlesi! Süper Lig devine haber yolladı: Beni alın

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Athletic Bilbao maçında yaptığı büyük hata sonrası taraftarın büyük tepkisini çeken Samet Akaydin, devam eden maçlarda forma şansı bulamamıştı.

AYRILIK KARARI ALMIŞTI

Spor Arena olarak 13 Aralık günü Samet Akaydin'in ayrılık kararı aldığını ve bu kararını Fenerbahçe yönetimine ilettiğini duyurmuştuk.

KADRODAN KESİK YEDİ

3-1 biten Athletic maçından sonra oynanan Başakşehir maçında kadroya alınmayan Samet Akaydin, Eyüpspor maçında ise eksikler sebebiyle kadroya alınmış ancak maçı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

"SAMET'İ KORUYACAĞIZ"

Başakşehir maçı sonrası 'Bu galibiyeti Samet'e armağan ediyorum' diyen Jose Mourinho, devam eden süreçte oyuncuyla ilgili 'Samet'i koruyacağız.' demişti.

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SÜRPRİZ İDDİA: TRABZONSPOR

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Bugün ise Samet Akaydin ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre Samet Akaydin, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a 'Beni alın' diye mesaj gönderdi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2022/23 sezonu devre arasında Jorge Jesus'un isteğiyle 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin'in Sarı-lacivertli kulüple 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesi durumunda transferi söz konusu olabilir.

Samet'le ayrıca Rusya ve MLS kulüplerini de ilgileniyor.