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Fenerbahçe'de Samet Akaydin kadro dışı! Ayrılık...

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Süper Lig
Fenerbahçede Samet Akaydin kadro dışı Ayrılık...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 18:18

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Samet Akaydin, maç kadrosunda yer almadı.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i ağırladığı karşılaşmada Jose Mourinho, Samet Akaydin'e kadroda yer vermedi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan müsabakada yaptığı hata sonrası protesto edilen Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla kadroya alınmadı.

Athletic Bilbao maçı sonrası ayrılık kararı alan Samet Akaydin'in, menajerine kulüp bulması yönünde talimatı verdiği öğrenildi. 

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"SAMET'İ KORUMAM GEREK"

Mourinho, Athletic yenilgisi sonrası Samet Akaydin hakkında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişlik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Süper Lig

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