Fenerbahçe'de Samet Akaydin bilmecesi! 'Mourinho 'Koruyacağım' demişti ama...

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Şanssız sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda Çağlar-Djiku ikilisine mahkum kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Korumak için onu iç sahada oynatmayacağım" sözünü sarfet tiği Samet Akaydin'i Eyüp deplasmanında kadroya alıp almayacağı merak ediliyor.

Zira Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynananacak ilk yarının son maçına Çağlar-Djiku ikilisiyle çıkması beklenen Mourinho’nun elinde kulübede oturtabileceği savunmacı olarak sadece genç Yusuf Akçiçek ve Samet Akaydin bulunuyor.

"Hatayı Samet değil biz yaptık"

Oosterwolde ve Becao’nun yaşadığı şanssız sakatlıklarla sezonu kapatması, Samet’in de Athletic Bilbao maçında taraftarla yaşadığı gerilim sonrasında stoper rotasyonunda eli daralan Jose Mourinho’nun Samet’i Eyüpspor maçında en azından kulübede oturtup oturtmayacağı merakla bekleniyor.

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Mourinho 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçı sonrası milli stoper için “Samet bizden birisi ama ben taraftarların yaptığını eleştirmem çünkü onlar bu kulübün kendisidir. Hatayı da Samet yapmadı, biz yaptık” diye konuştu.