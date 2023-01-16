Fenerbahçe'de Samet Akaydin, 11 Ocak’ta imzayı attı, 3 idmanla 4 gün sonra ilk 11’de maça çıktı

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Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’dan transfer ettiği Samet Akaydın ayağının tozuyla Gaziantep deplasmanında 11’de sahaya çıktı.

11 Ocak’ta sarı lacivertliler ile sözleşme imzalayıp 12 Ocak’ta ilk çalışmasına çıkan deneyimli savunmacı takımla 3 antrenman yapmasına karşın ilk yarının son maçında 11’de formayı giydi.

Samet maç sonu “Şampiyonluğu asla bırakmayacağımızı gösterdik. Ben Fenerbahçe’ye şampiyon olmaya geldim. İnşallah da şampiyon olacağız. Şimdi eleştiri değil, birlik olma zamanı. Her şeyimi Fenerbahçe için vereceğim” diye konuştu.

SAMET AKAYDIN ÜST DÜZEY BiR SAVUNMA OYUNCUSU

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep’te ilk maçına çıkan yeni transfer Samet Akaydın’ı övdü. Portekizli çalıştırıcı, “Adana Demirspor maçının ardından başkanımızdan onu transfer etmesini istemiştim, başkanımız da etti. Samet gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi. Galibiyette önemli bir rol oynadı. Defansif anlamda üst seviye bir oyuncu” dedi.

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Arda Güler için, “Oyuna girdikten sonra 1 kişi fazla oynamamız etkisiyle iyi oynadı. Perşembe günü daha fazla süre alacak. İleride onun karakteristik özelliklerinden daha fazla faydalanacağız”diyen Jesus şöyle devam etti: “Bizim için önemli bir galibiyet. Zor olacağını biliyorduk. Altay kurtarışlarla kazanmamıza yardım etti. Rossi maçın en iyisiydi. Valencia çok iyi bir iş çıkardı.”