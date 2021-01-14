Fenerbahçe'de Samatta'dan maç sonu sakatlık açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin tek golünü atan Samatta, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

DURUMA BAKACAĞIZ

Sakatlığı hakkında konuşan Samatta, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ilk 11'deki ilk maçımdı. Gol bulduğum için mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Maçtan sonra yorgunluğum vardı sadece. Doktorlar ve fizyolarla duruma bakacağız. Ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.

REKABET ÇOK NORMAL

Samatta sözlerini, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyseniz forma rekabeti çok normal. Herkes ilk 11'de oynamak ve kendini göstermek istiyor. Güzel gidiyor. Antrenmanlarda da herkes çok çalışıyor. Bu memnuniyet verici bir durum. Herkes forma için elinden geleni yapıyor. Bu güzel bir şey." ifadeleriyle tamamladı.

MAÇ TRAFİĞİ ÇOK FAZLA

Ferdi Kadıoğlu ise "Futbolcular, bizler çok fazla oynamak isterler. O açıdan iyi ama maç trafiği şu an çok fazla. Çok çalışmak ve formda olmak gerekiyor. Bu nedenle zorlanıyoruz açıkçası." şeklinde konuştu.

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