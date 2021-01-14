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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Samatta'dan maç sonu sakatlık açıklaması!

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Fenerbahçe'de Samatta'dan maç sonu sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe'nin golcüsü Mbwana Samatta, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından en özel fotoğraflar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin tek golünü atan Samatta, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına Caner Erkin ve Mbwana Samatta damga vurdu Gol sonrası...
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına Caner Erkin ve Mbwana Samatta damga vurdu! Gol sonrası...

DURUMA BAKACAĞIZ

Sakatlığı hakkında konuşan Samatta, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ilk 11'deki ilk maçımdı. Gol bulduğum için mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Maçtan sonra yorgunluğum vardı sadece. Doktorlar ve fizyolarla duruma bakacağız. Ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.

REKABET ÇOK NORMAL

Samatta sözlerini, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyseniz forma rekabeti çok normal. Herkes ilk 11'de oynamak ve kendini göstermek istiyor. Güzel gidiyor. Antrenmanlarda da herkes çok çalışıyor. Bu memnuniyet verici bir durum. Herkes forma için elinden geleni yapıyor. Bu güzel bir şey." ifadeleriyle tamamladı.

MAÇ TRAFİĞİ ÇOK FAZLA

Ferdi Kadıoğlu ise "Futbolcular, bizler çok fazla oynamak isterler. O açıdan iyi ama maç trafiği şu an çok fazla. Çok çalışmak ve formda olmak gerekiyor. Bu nedenle zorlanıyoruz açıkçası." şeklinde konuştu.

Fenerbahçede Samattadan maç sonu sakatlık açıklaması

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