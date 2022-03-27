Fenerbahçe'de Samandıra'nın gözbebeği: Jose Sosa

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Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergilediği için eleştirilen, son olarak izin gününde içki şişesiyle çıkan fotoğrafları nedeniyle taraftarların tepki gösterdiği Jose Sosa yine de Samandıra’nın gözbebeği...

Uyumlu kişiliği, parlak kariyerine rağmen yedek kalmayı asla sorun etmemesi, teknik adamlara ve yöneticilere her zaman saygıyla yaklaşması, antrenmanlara en erken gelip en son çıkan isim olması, gençlere sürekli bir şeyler öğretmesiyle Arjantinli futbolcu kadronun önemli bir figürü olma özelliğini sürdürüyor.

KARTAL ÇOK TAKDİR EDİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal’ın saha performansı nedeniyle çoğu maçta forma vermese de sporcu kişiliğiyle takdir ettiği bir isim olan Jose Sosa, geçtiğimiz hafta hocasından teşekkür aldı.

İsmail Kartal, Sosa’nın yanına gidip uyumlu davranışları, takıma ağabeylik yapması ve altyapıdan gelen gençlere destek olup öğretmenlik yaptığı için kendisine teşekkür etti.

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