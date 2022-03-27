Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Samandıra'nın gözbebeği: Jose Sosa

#Fenerbahçe#Sosa#İsmail Kartal
Fenerbahçede Samandıranın gözbebeği: Jose Sosa
Süleyman Arat

F.Bahçe Teknik Direktörü, Konya maçı öncesi tecrübeli oyuncuya uyumlu davranışları, takıma ağabeylik yapması ve genç isimlere destek olmasından dolayı teşekkür etti.

Haberin Devamı

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergilediği için eleştirilen, son olarak izin gününde içki şişesiyle çıkan fotoğrafları nedeniyle taraftarların tepki gösterdiği Jose Sosa yine de Samandıra’nın gözbebeği...

Uyumlu kişiliği, parlak kariyerine rağmen yedek kalmayı asla sorun etmemesi, teknik adamlara ve yöneticilere her zaman saygıyla yaklaşması, antrenmanlara en erken gelip en son çıkan isim olması, gençlere sürekli bir şeyler öğretmesiyle Arjantinli futbolcu kadronun önemli bir figürü olma özelliğini sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Filip Novaktan derbi yorumu: Galatasaray için geleceklerFenerbahçe'de Filip Novak'tan derbi yorumu: 'Galatasaray için gelecekler'Haberi Görüntüle

KARTAL ÇOK TAKDİR EDİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal’ın saha performansı nedeniyle çoğu maçta forma vermese de sporcu kişiliğiyle takdir ettiği bir isim olan Jose Sosa, geçtiğimiz hafta hocasından teşekkür aldı.

İsmail Kartal, Sosa’nın yanına gidip uyumlu davranışları, takıma ağabeylik yapması ve altyapıdan gelen gençlere destek olup öğretmenlik yaptığı için kendisine teşekkür etti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sosa#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı