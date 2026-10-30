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Fenerbahçe'de Samandıra çıkarması! Kuyt'a destek için toplandılar

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#Futbol
Fenerbahçede Samandıra çıkarması Kuyta destek için toplandılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 09:40

Fenerbahçe'de yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin geçici teknik direktör Dirk Kuyt'a motivasyon sağlamak için Samandıra'ya çıkarma yaptılar.

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Süper Lig'e beklentilerin altında başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ligin 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken, Samandıra'ya sürpriz bir çıkarma geldi.

Fenerbahçede Samandıra çıkarması Kuyta destek için toplandılar

'BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYİN'

Dirk Kuyt’a destek olmak için Cihan Kamer ve Oğuz Çetin harekete geçti. Kamer ve Çetin’in Samandıra’ya giderek sürekli takımla bir araya geldikleri kaydedildi. Bu ikili, futbolculara motivasyon konuşmaları yapıyor. Kamer ve Çetin’in, “Sizin tek göreviniz saha içinde mücadelenizi verip seri galibiyetler almak. Başka hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz” sözleriyle uyarılarda bulundukları belirtildi.

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AZİZ YILDIRIM DA GİDECEK

Skriniar, Mert Hakan, İrfan Can gibi isimler de bu konuda Kuyt’a destek olmaya çalışıyor. Öte yandan başkan Aziz Yıldırım’ın da Göztepe maçı öncesi Samandıra’yı ziyaret edebileceği öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#Futbol

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