Fenerbahçe'de Samandıra çıkarması! Kuyt'a destek için toplandılar

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Süper Lig'e beklentilerin altında başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ligin 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken, Samandıra'ya sürpriz bir çıkarma geldi.

'BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYİN'

Dirk Kuyt’a destek olmak için Cihan Kamer ve Oğuz Çetin harekete geçti. Kamer ve Çetin’in Samandıra’ya giderek sürekli takımla bir araya geldikleri kaydedildi. Bu ikili, futbolculara motivasyon konuşmaları yapıyor. Kamer ve Çetin’in, “Sizin tek göreviniz saha içinde mücadelenizi verip seri galibiyetler almak. Başka hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz” sözleriyle uyarılarda bulundukları belirtildi.

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AZİZ YILDIRIM DA GİDECEK

Skriniar, Mert Hakan, İrfan Can gibi isimler de bu konuda Kuyt’a destek olmaya çalışıyor. Öte yandan başkan Aziz Yıldırım’ın da Göztepe maçı öncesi Samandıra’yı ziyaret edebileceği öğrenildi.