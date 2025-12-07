Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İlk yarıyı kapattı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, dün akşam konuk olduğu Başakşehir deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, 20. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Fanatik'in haberine göre; Portekizli sağ bekin arka adalesinde yırtık tespit edildi. Semedo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

3 MAÇ KAÇIRACAK

Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Kanarya ardından Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık'ta Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, daha sonra Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelerek ligde sezonun ilk yarısını tamamlayacak.

Semedo, bu üç maçta da forma giyemeyecek.