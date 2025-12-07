×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İlk yarıyı kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Nelson Semedo#Süper Lig
Fenerbahçede sakatlık şoku İlk yarıyı kapattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 12:53

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de maçın ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Portekizli sağ beki Nelson Semedo'dan geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, dün akşam konuk olduğu Başakşehir deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, 20. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Başakşehir deplasmanındaki iki puanlık kaybının ardından usta yazarlardan sert eleştiri: Hissiz, tutkusuz ve temposuz , Tedesco takımın ayarlarıyla manasız oynuyorFenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanındaki iki puanlık kaybının ardından usta yazarlardan sert eleştiri: 'Hissiz, tutkusuz ve temposuz!' , 'Tedesco takımın ayarlarıyla manasız oynuyor'Haberi görüntüle

Fanatik'in haberine göre; Portekizli sağ bekin arka adalesinde yırtık tespit edildi. Semedo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Fenerbahçede sakatlık şoku İlk yarıyı kapattı

3 MAÇ KAÇIRACAK

Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Kanarya ardından Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık'ta Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, daha sonra Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelerek ligde sezonun ilk yarısını tamamlayacak.

Haberin Devamı

Semedo, bu üç maçta da forma giyemeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Nelson Semedo#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!