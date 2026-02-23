×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Çağlar Söyüncü & Oosterwolde!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü#Jayden Oosterwolde
Fenerbahçede sakatlık şoku: Çağlar Söyüncü & Oosterwolde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 20:39

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'de hafta içi sakatlanan stoper Skriniar'ın ardından diğer iki stoper Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü de sakatlanarak oyundan çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe'de zorunlu iki değişiklik gerçekleşti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde yaşadığı sakatlıkların ardından oyuna devam edemedi.

Çağlar'ın yerine Yiğit Efe Demir, Oosterwolde'nin yerine ise N'Golo Kante oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Yiğit Efe Demir - Guendouzi stoper tandemiyle devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü#Jayden Oosterwolde

BAKMADAN GEÇME!