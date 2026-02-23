Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Çağlar Söyüncü & Oosterwolde!

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe'de zorunlu iki değişiklik gerçekleşti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde yaşadığı sakatlıkların ardından oyuna devam edemedi.

Çağlar'ın yerine Yiğit Efe Demir, Oosterwolde'nin yerine ise N'Golo Kante oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Yiğit Efe Demir - Guendouzi stoper tandemiyle devam ediyor.