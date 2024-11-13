Fenerbahçe'de sakatlık şoku: "Ameliyatı planlandı"

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Fenerbahçe Beko'nun forveti Devon Hall'un, Bayern Münih maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine başlandı.

Oyuncunun sol ek tarak kemiğinde kırık tespit edildi ve ameliyat planlaması yapıldı.

Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden sakatlık yaşamıştır.



Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.



Devon Hall’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.