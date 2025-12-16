×
Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: En az 2 ay forma giyemeyecek!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig #Fenerbahçe #Archie Brown
Fenerbahçede sakatlık şoku: En az 2 ay forma giyemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 15:06

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Archie Brown'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Konyaspor maçında Archie Brown, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememiş ve  55. dakikada yerini Levent Mercan'a bırakmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz oyuncunun sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

EN AZ 2 AY FORMA GİYEMEYECEK!

TRT Spor'un haberine göre; Archie Brown, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı İngiliz sol bek, sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist üretti.

