Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Menisküsünde yırtık tespit edildi

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Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.

MENİSKÜSÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

27 yaşındaki savunma oyuncusunun menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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EN AZ 4 HAFTA YOK!

Fanatik'in haberine göre; Menisküsünde yırtık tespit edilen Mert Müldür 4 ila 6 hafta arasında forma giyemeyecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 12 resmin maçın 6'sında şans bulan Mert Müldür, sahada yer aldığı 282 dakikada 1 sarı kart gördü, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.