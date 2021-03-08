Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo: 'Geri dönüşüm...'

Luiz Gustavo'nun değerlendirmeleri şu şekilde:

Maçın başından itibaren iyi oynadık ve bu skoru aldık. Olabilecek en erken sürede formama kavuştum. Doktorların, fizyoterapistlerin katkısıyla geri döndüğüm için mutluyum. Umarım takıma katkı vermeye devam ederim.

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