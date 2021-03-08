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GeriFutbol Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo: 'Geri dönüşüm...'
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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo: 'Geri dönüşüm...'

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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo: 'Geri dönüşüm...'

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlığını atlatıp ikinci yarıda süre alan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

Luiz Gustavo'nun değerlendirmeleri şu şekilde:

Maçın başından itibaren iyi oynadık ve bu skoru aldık. Olabilecek en erken sürede formama kavuştum. Doktorların, fizyoterapistlerin katkısıyla geri döndüğüm için mutluyum. Umarım takıma katkı vermeye devam ederim.

Fenerbahçede sakatlığını atlatan Luiz Gustavo: Geri dönüşüm...

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