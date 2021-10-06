Fenerbahçe’ye sakatlardan iyi haber! Sosa, Tisserand ve Nazım Trabzon maçına yetişecek

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Milli ara nedeniyle yarın saat 18.00’e kadar izinli olan Fenerbahçe’de Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Nazım Sangere’nin 17 Ekim’deki Trabzonspor deplasmanında, İrfan Can Kahveci’nin de bir sonraki hafta oynanacak 24 Ekim’deki Aytemiz Alanyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan bu oyunculardan Sosa, İrfan Can ve Nazım 7, Tisserand da 6 maçtır forma giyemiyor.

PEREiRA’NIN SEÇENEKLERi ÇOĞALACAK

14 günlük arada tedavilerini tamamlayıp, antrenman eksiklerini giderme fırsatı bulacak oyuncuların dönmesiyle birlikte teknik direktör Vitor Pereira’nın eli bir hayli rahatlayacak. Sosa ve İrfan Can’la orta saha, Tisserand ve Nazım ile defanstaki alternatiflerin sayısı artacak.