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GeriFutbol Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas hastaneye götürüldü! Durumu hakkında ilk açıklama...
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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas hastaneye götürüldü! Durumu hakkında ilk açıklama...

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Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas hastaneye götürüldü! Durumu hakkında ilk açıklama...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Konyaspor-Fenerbahçe maçında Skubic'le tehlikeli şekilde çarpışan Pelkas yerden kalkamadı. Sedye ile oyundan çıkan Yunan oyuncu, direkt olarak hastaneye götürüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 3 golle kazandığı Konyaspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.

Konyasporlu futbolcu Skubic ile yaşadığı çarpışma sonucunda yerde kalan Dimitris Pelkas, yerden kalkamazken oyuncu doğrudan hastaneye kaldırıldı.

Yıldız futbolcunun bilincinin açıldığı ve kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

EROL BULUT'tAN PELKAS AÇIKLAMASI

Maç sonrası basın toplantısında Pelkas'ın durumuyla ilgili konuşan Erol Bulut: 'Pelkas bilincini kaybetmişti ama şu anda iyi haberi geldi.' dedi.

FBTV'de ise hastaneye kaldırılan Pelkas'ın nişanlısı ile görüştürüldüğü belirtildi.

Fenerbahçede sakatlanan Dimitris Pelkas hastaneye götürüldü Durumu hakkında ilk açıklama...

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