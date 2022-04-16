Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas gözyaşlarına boğuldu

Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ederken sakatlık yaşayan Pelkas oyuna devam edemedi.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Yunan futbolcu, müsabakanın 30. dakikasında topsuz alan sakatlık geçirdi.
Bir süre sahada kendini deneyen Pelkas, oyuna devam edemezken gözyaşlarına boğuldu.
Gözyaşlarını içinde kenara gelen Pelkas'a, sarı lacivertli taraftarlar alkışlarla destek verdi.
Yıldız futbolcunun yerine Attila Szalai oyuna dahil oldu.
😢 Pelkas, gözyaşlarıyla kenara geldipic.twitter.com/iK42jtZYWa
😢 Pelkas, gözyaşlarıyla kenara geldipic.twitter.com/iK42jtZYWa— Spor Arena (@sporarena) April 16, 2022