Fenerbahçe'de sakat yıldızlar için seferberlik! İsmail Kartal'a düzenli bilgi...

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Fenerbahçe'nin bu sezonki yenilmezlik serisi önceki akşam Trabzonspor karşısında sona erdi. Zorlu maça 19'da 19 gibi inanılmaz bir istatistikle çıkan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Karadeniz devi karşısında şoku yaşadı. Taraftarı önünde 47'de 3-0 geri düşen Kanarya son ana kadar puan için savaşsa da mücadele 3-2'lik Trabzonspor lehine sonuçlandı. Sezonun ilk kaybını yaşayan Fenerbahçe'de moraller bozulurken seferberlik de ilan edildi!

Asıl sıkıntı Avrupa'da

Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçına Serdar Aziz, Djiku, Becao, Fred, King ve Mert Hakan’dan yoksun çıktı. Ancak Ludogorets karşısında kadro sıkıntısı daha da büyüyecek. Bunun nedeni Mert Müldür ve Samet Akaydın’ın, UEFA’ya verilen listede yer almamaları. İsmail Kartal, zorunlu olarak stoperde Oosterwolde’nin yanında Crespo ya da İsmail Yüksek’e görev verecek. Bu ikiliden diğeri de orta sahada forma giyecek. Kulübe ise iyice zayıflamış olacak.

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Her gün bilgi alıyor

Fanatik'in haberine göre hem Fred hem de Djiku’nun, ağrıları geçer geçmez risk alıp sahaya çıkmak istedikleri kaydedildi. Ancak kötü senaryoda ikilinin daha ciddi sakatlık yaşamaları muhtemel. İsmail Kartal’ın sağlık ekibinden, iki öğrencisiyle ilgili olarak her gün düzenli olarak bilgi aldığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, Fred ve Djiku’yu zorlu Adana Demir deplasmanında oynatmayı çok istemesine rağmen sağlık ekibinin kararına göre hareket edeceği kaydedildi.

'Küsmeden mücadeleye devam'

Serdar Aziz, Djiku ve Becao’nun yokluğunda stoperde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde görev yaptı. Bu ikiliden orjinal pozisyonu stoper olan Samet’ti ancak Milli oyuncu Trabzonspor karşısında önemli hatalara imza attı, taraftarın büyük tepkisiyle 73. dakikada kenara geldi. İsmail Kartal’ın maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmada Samet’e moral vererek, “Futbolda böyle kazalar olur. Suçu bir ya da iki kişiye yüklemek yanlış olur. Küsmeden, mücadeleye devam” ifadelerini kullandığı öğrenildi.