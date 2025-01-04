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Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu! İsmail Yüksek ve Samet Akaydin...

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Süper Lig
Fenerbahçede sakat oyuncuların durumu belli oldu İsmail Yüksek ve Samet Akaydin...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 07:00

Önceki gün antrenmanda sakatlanan İsmail Yüksek’in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Samet Akaydin’in de adalesinde kısmi zorlanma belirlendi.

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2024-25 sezonunun ikinci yarısına güçlü bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in antrenmanda sakatlanması moralleri bozdu.

Önceki gün gerçekleştirilen idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan milli futbolcunun durumu da dün belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada “İsmail Yüksek’in Acıbadem Ataşehir Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” denildi. 25 yaşındaki futbolcunun en az 15 gün formasından uzak kalması bekleniyor.

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Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin’in ise durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yarın oynanacak Hatayspor maçını kaçıracak olan tecrübeli futbolcunun 1-2 dinlendikten sonra takıma katılabileceği ifade edildi.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Süper Lig

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