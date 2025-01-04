Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu! İsmail Yüksek ve Samet Akaydin...

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2024-25 sezonunun ikinci yarısına güçlü bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in antrenmanda sakatlanması moralleri bozdu.

Önceki gün gerçekleştirilen idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan milli futbolcunun durumu da dün belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada “İsmail Yüksek’in Acıbadem Ataşehir Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” denildi. 25 yaşındaki futbolcunun en az 15 gün formasından uzak kalması bekleniyor.

SAMET ÇABUK DÖNECEK

Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin’in ise durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yarın oynanacak Hatayspor maçını kaçıracak olan tecrübeli futbolcunun 1-2 dinlendikten sonra takıma katılabileceği ifade edildi.

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