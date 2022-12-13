Fenerbahçe’de sakat 3 oyuncudan sevindiren haber

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F.Bahçe’de sakatlığı bulunan oyunculardan Emre Mor bugün, Altay ve Luan Peres hafta sonu Valencia da önümüzdeki günlerde takıma katılacak. Yine sakatlık problemi yaşayan diğer oyuncuların son durumu ise şöyle:

PEDRO’NUN DAHA 2-3 AYI VAR

Joao Pedro: Ciddi sakatlığı sonrası tedavisi devam ediyor. Tedavinin 2-3 ay sürmesi ön görülüyor. Ezgjan Alioski: Tedavide 1 haftalık süreç geride kaldı. 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyor. Arda Güler: Tedavi süreci devam ediyor, bir hafta sonra durumuna bakılıp kesin karar verilecek. Çağtay Kurukalıp: 2 haftalık tedavi bitti. Saha çalışmaları sonrası takıma katılacak.