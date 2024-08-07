Fenerbahçe'de Saint-Maximin ilk maçında alkışlandı!

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Fenerbahçe'nin 1 yıllığına Suudi Arabistan Al-Ahli takımından kiraladığı Allan Saint-Maximin sarı lacivertli formayla ilk maçına dün Lille deplasmanında çıktı.

Transferinin ardından geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Fransız futbolcu, Lille karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun sol kanatta görev verdiği Saint-Maximin, çalımları ve süratiyle hücuma büyük katkı yaptı.

EN-NESYRi DE SiFTAH YAPTI

Fenerbahçe’nin bir başka önemli transferi Youssef En-Nesyri de 79. dakikada Edin Dzeko’nun yerine oyuna girdi. En-Nesyri, fazla top gelmediği için etkili bir oyun sergileyemedi.

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Fenerbahçe yine ilk golü yedi

Fenerbahçe bu sezon hazırlık maçları dahil 8. sınavına dün Lille deplasmanında çıkarken, 6. kez ilk golü kalesinde gören taraf oldu. Kanarya, hazırlık döneminde Petrolul, Admira Wacker ve Hajduk, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de iki Lugano maçı ve dünkü Lille karşılaşmasında ilk gole engel olamadı