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Fenerbahçe'de Saint-Maximin idmana çıkmadı! Sakatlık...

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#Fenerbahçe#Allan Saint-Maximin#Transfer
Fenerbahçede Saint-Maximin idmana çıkmadı Sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 11:16

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı.

Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydın da takımdan ayrı çalıştı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek.

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#Fenerbahçe#Allan Saint-Maximin#Transfer

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