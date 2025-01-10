Fenerbahçe'de Saint-Maximin için karar verildi! Sözleşmesi feshedilmeyecek

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Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Alan Saint-Maximin beklenen katkıyı veremedi.

Fenerbahçe, sözleşmesini feshetmek istiyor

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15'i lig toplam 22 maçta 3 gol atıp 4 asist yapan Saint-Maximin, hem teknik heyet hem de yönetimin gözüne giremedi. Bunun üzerine devre arasında kiralık sözleşmesini feshetmeye düşünen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Al-Ahli'den kötü haber: Maaşını Fenerbahçe öder

Fenerbahçe'nin Alan Saint-Maximin’in kiralık sözleşmesini feshedeceği iddiaları üzerine Al-Ahli’den hamle geldi. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Al-Ahli, kiralık sözleşmesi feshedilse bile Fransız oyuncunun maaşını ödeyemeyeceklerini ve F.Bahçe’nin bu sezon için kalan maaşı ödemesi gerektiğini iletti.

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Sezon sonuna kadar kalacak

Her halükarda oyuncunun maaşını ödemek zorunda olan Sarı lacivertlilerin ise sezon sonuna kadar kontratın devam edeceği bilgisini verdiği öğrenildi.