Fenerbahçe'de Saint-Maximin hızlı başladı! Edin Dzeko'dan müthiş istatistik

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Adana Demirspor'u konuk etti.

MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik direktör, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Lille müsabakasına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i yedek soyundurdu.

Deneyimli teknik direktör, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Adana Demirspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan 61 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ikilisini görevlendiren Mourinho, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Alan Saint-Maximin'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

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Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise kulübede yer aldı.

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JOSE MOURINHO İLK LİG MAÇINDA

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemedi.

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Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra Luan Peres, Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Samet Akaydın da kadroya dahil edilmedi.

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YENİ TRANSFER KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Levent Mercan, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine de dahil etmediği genç oyuncu, ligde de şans bulamadı.

CENGİZ ÜNDER YEDEKLERDE

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadıkları maçlarda görev vermediği 27 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor müsabakasına ise yedekler arasında başladı.

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KADIKÖY'DE TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda maçı 39 binin üzerinde biletli seyirci takip etti.

Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.

SAINT-MAXIMIN'DEN ŞIK ASİST, DZEKO'DAN GÜZEL GOL

Taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 34. dakikada buldu. Yeni transfer Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla sürdüğü topu ceza alanında pozisyon alan Dzeko'ya şık bir pasla gönderdi. Bosna Hersekli golcü, sağ ayağıyla gelişine uçak köşeyi gördü ve topu ağlara gönderdi.

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Saint-Maximin, etkili oyununu ilk lig maçında asistle süslemiş oldu.

Saint-Maximin ve Edin Dzeko, 76. dakikada oyundan çıktı. Dzeko'nun yerine yeni transfer En-Nesyri oyuna dahil oldu.

DZEKO'DAN MÜTHİŞ İSTATİSTİK!

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon ligde 21 gol atan, tüm kulvarlarda ise toplam 25 golle takımına katkı yapan Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano eşleşmesinde iki maçta 4 golle şov yapmıştı.

Bosna Hersekli golcü, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ligin ilk maçında da gol atarak yüksek formunu sürdürdü.

38 yaşındaki Dzeko, Adana Demirspor'a attığı golle dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.

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Inter formasıyla Serie A'da çıktığı 69 maçta 22 gol atan Dzeko, Fenerbahçe kariyerinde aynı gol sayısına 37 maçta ulaştı.