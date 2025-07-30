Fenerbahçe'de sahne yine İrfan Can Kahveci'nin! Hazırlık maçlarında 3. gol

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda hazırlıkları kapsamında oynanan üçüncü provada da gol sevinci yaşamayı başardı.
Yeni sezonun son hazırlık maçında sahasında Serie A ekibi Lazio'yu ağırlayan Fenerbahçe'de perdeyi İrfan Can Kahveci açtı.
Karşılaşmanın 59. dakikasında sarı-lacivertliler, öne geçti. Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası önünden topu filelere gönderdi.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'yi öne geçiren golü pic.twitter.com/W7emFWl26h— Spor Arena (@sporarena) July 30, 2025
Milli futbolcu yeni sezonda özel maçlarda Union Leiria ve Benfica maçlarında gol sevinci yaşamıştı.