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Fenerbahçe'de sahne yine İrfan Can Kahveci'nin! Hazırlık maçlarında 3. gol

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig
Fenerbahçede sahne yine İrfan Can Kahvecinin Hazırlık maçlarında 3. gol
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 22:12

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde süre bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci, Lazio maçıyla birlikte yeni sezon hazırlık maçlarında 3. kez fileleri sarstı.

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda hazırlıkları kapsamında oynanan üçüncü provada da gol sevinci yaşamayı başardı.

Yeni sezonun son hazırlık maçında sahasında Serie A ekibi Lazio'yu ağırlayan Fenerbahçe'de perdeyi İrfan Can Kahveci açtı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında sarı-lacivertliler, öne geçti. Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası önünden topu filelere gönderdi.

Milli futbolcu yeni sezonda özel maçlarda Union Leiria ve Benfica maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig

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