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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 10.08.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı

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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı
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Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının sağlık testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol A takımı teknik heyeti, oyuncuları ve Can Bartu Tesisleri'nde görevli idari personelin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Fenerbahçede sağlık kontrolleri tamamlandı

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