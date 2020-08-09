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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
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Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takıma rutin sağlık kontrolü yapıldı.

Sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık kontrolünün yarın süreceği belirtildi.

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