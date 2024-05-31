Fenerbahçe'de sağlık heyetinin başına Tahsin Beyzadeoğlu geçiyor!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp bünyesinde bir sağlık heyeti kurulacağını ve heyete Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'nun başkanlık edeceğini açıkladı.

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu tüm branşlarda sağlık ekiplerine başkanlık edecek. Uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı'nın da doktorluğunu yapan ve 2010 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan ekibin kadrosunda yer alan Beyzadeoğlu, aynı zamanda dünyanın sayılı ortopedi cerrahları arasında yer alıyor. Spor yaralanmalarında uzman olan Beyzadeoğlu, bir dönem de Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık ve Performans İcra Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Uluslararası ve ulusal bilimsel platformda yayınlanmış 62 makale, 213 konferans, panel ve seminer konuşması mevcuttur.