×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de sağlık heyetinin başına Tahsin Beyzadeoğlu geçiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tahsin Beyzadeoğlu#Sağlık
Fenerbahçede sağlık heyetinin başına Tahsin Beyzadeoğlu geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 15:19

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bu duruma el koydu ve sadece futbolun değil, tüm branşlarda sağlık heyetinin başına Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'nu getirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp bünyesinde bir sağlık heyeti kurulacağını ve heyete Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'nun başkanlık edeceğini açıkladı.

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu tüm branşlarda sağlık ekiplerine başkanlık edecek. Uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı'nın da doktorluğunu yapan ve 2010 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan ekibin kadrosunda yer alan Beyzadeoğlu, aynı zamanda dünyanın sayılı ortopedi cerrahları arasında yer alıyor. Spor yaralanmalarında uzman olan Beyzadeoğlu, bir dönem de Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık ve Performans İcra Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Uluslararası ve ulusal bilimsel platformda yayınlanmış 62 makale, 213 konferans, panel ve seminer konuşması mevcuttur.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tahsin Beyzadeoğlu#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!