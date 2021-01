Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar: "Kalede bile oynarım"

Yayıncı kuruluşa konuşan Sadık, "Benim iyi oynamamdan ziyade bugün takım olarak hafta boyunca maça hazırlanırken tek amacımız kazanmaktı. Bugün net bir skor aldık. Benim için nerede oynadığım çok önemli değil, sahada olmam yeterli. Fenerbahçe için, bu arma için nerede olursam olayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Olabildiğimce arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Bunu da başarabildiysem ne mutlu bana. Özellikle büyük taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Uzun süren sakatlığımın ardından oynamaya başladığım ilk andan itibaren bana çok destek oldular. Her zaman, her yerde arkamda durdular. Bizler de onların mutluluğu için terimizin son damlasına kadar mücadele ediyoruz. Aynı şekilde aileme, eşime, kızıma, arkadaşlarıma, anneme, babama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok zor süreç geçirdim ve arkamda durdular. Kulüp başkanımız Sayın Ali Koç, Emre ağabey, yöneticilerimiz, hocamız Erol Bulut, takım arkadaşlarım… Hakikaten en iyi şeyleri hak ediyor hepsi. Biz de sahaya çıktığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesiydi. Her şeyden önce kazanmak çok önemliydi, bunu da başardık. Kısa bir süre sonra yine bir maçımız var. Artık bu akşam bunun sevincini yaşayacağız daha sonra önümüzdeki Alanyaspor maçına hazırlanıp arkadaşlarımızla beraber omuz omuza, el ele Fenerbahçe’nin başarısı için, galibiyetler için ter dökmeye devam edeceğiz." dedi.



Kasımpaşa karşısında sol bekte görev alan Sadık, bundan sonra nerede görev alacağıyla ilgili soruyu, "Hocamız karar verecek. Neresi derse, ne yapmamızı isterse biz elimizden geleni yaparız. Hiç önemli değil. Önemli olan camiamız, önemli olan Fenerbahçe, Fenerbahçe’nin başarısı. İsterse kale desin, her yerde ben elimden gelenin en iyisini yaparım." diye cevapladı.