Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın ilk transferleri belli oldu! İşte Merih Demiral ve Kim Min-Jae planı

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde yapılacak operasyonda golcü ve orta saha takviyesinin yanı sıra bir de stoper almaya karar vermişti.

MERİH DEMİRAL DÖNMEYE HAZIR

Sarı-Lacivertli altyapıdan yetişen Merih Damiral, A takım forması giyemeden ayrılmıştı. Sadettin Saran, her fırsatta bir gün Fenerbahçe’de oynamak istediğini söyleyen 27 yaşındaki oyuncuyu bu devre arasında geri getirmenin hayallerini kuruyor.

Merih’in Al-Ahli ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde ocak ayında Sarı-Lacivertliler’e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

SEZON SONUNA KALABİLİR

Başarılı stoper, bonservisi için kolaylık sağlamaları amacıyla Suudi ekibinin yetkilileri ile görüşme yapmaya da hazır. Sadettin Saran’ın bu transferi bitirmek için tüm imkanları zorlayacağı, ocak ayında olmazsa sezon sonunda Merih Demiral’e imza attırmayı planladığı vurgulandı.

KIM-MIN JAE LİSTEDE

Merih Demiral ve Diego Leite’den oluşan ilk listeye flaş bir isim daha eklendi: Kim min-jae... Güney Koreli yıldız, Bayern Münih kariyerinde bir türlü umduğunu bulamadı. Sakatlıkların da etkisiyle kulübeye mahkum kaldı. Kim, 6 lig maçının 2’sinde süre alabildi.

28 yaşındaki stoper, Tah ve Upemecano ile girdiği rekabette ön plana çıkamadı. Bayern Münih’in ara transfer dönemindeki planlaması, Kim’in formaya hasret kalmasına neden olabilir. Alman devi, Liverpool’un da peşinde olduğu Marc Guehi’yi kadrosuna katmak istiyor.

TARAFTAR ÇOK İSTEMİŞTİ

İngiliz yıldızın Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bayern, haziranı beklemeden, ocakta Guehi’ye imza attırmanın peşinde. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe’ye de fırsat doğacak. Guehi’nin gelmesi halinde Kim min-jae’nin satış listesine koyulacağı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, eski yıldızına yeniden Çubuklu formayı giydirmek için hemen harekete geçecek. Yönetim, bu transferi gerçekleştirip hem Skriniar’ın yanına çok üst düzey bir ismi eklemek hem de Fenerbahçe taraftarını, çok sevdiği bir yıldıza kavuşturmak istiyor.

SADECE 2 SENEDE ÇİN'DEN BAYERN'E

Kim min-jae, 2021 yazında Beijing Guoan'dan geldiği Fenerbahçe'de performansıyla kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurdu. Güney Koreli savunmacı, sadece 1 sezon Sarı-Lacivertli formayı terletip Napoli'ye transfer oldu. 28 yaşındaki yıldız, burada ilk sezonunda şampiyonluk yaşadıktan sonra 2023 yazında 42 milyon Euro'ya Bayern Münih'e imza attı.

