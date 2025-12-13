×
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Devin Özek'e talimat: '1 numaralı önceliğimiz o, tüm şartları zorlayalım!'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Alexander Sörloth
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 08:18

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'u sarı-lacivertli takıma kazandırmaya kararlı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yolları ayırıp yeni bir forvet almayı planlıyor. Duran’ın da 1 sezon kiralık olması nedeniyle, üst düzey golcü transferi isteniyor. Futbol direktörü Devin Özek, alternatifli bir liste oluşturdu. Ancak başkan Sadettin Saran’ın önceliği belli: Alexander Sörloth...

DEVİN ÖZEK'E TALİMAT: 'TÜM ŞARTLARI ZORLAYALIM!'

Saran, yıllardır gündeme gelen Norveçli oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmeye kararlı. Başkanın, Özek’e de bu yönde bir talimat verdiği öne sürüldü.

Saran’ın, “Sörloth için tüm şartları zorlayalım. Eğer oyuncunun gelmeye niyeti varsa, Atletico Madrid’le anlaşma sağlamak için sonuna kadar bastıralım. Bu transferde kesin olarak olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece başka isimlerle görüşmeye gerek yok. 1 numaralı önceliğimiz kesinlikle Sörloth olacak” dediği belirtildi.

Haberin Devamı

PERFORMANSI

30 yaşındaki forvet bu sezon La Liga’da 15 maçta 640 dakika süre alıp 4 gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde 5 karşılaşmada 227 dakika sahada kaldı, 1 kez ağları sarsıp, 1 de asist yaptı.

2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sörloth'un Atletico Madrid ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

