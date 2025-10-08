×
Fenerbahçe'de Sadettin Saran kanunları başladı! Tedesco, Devin Özek ve hesap vakti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'ya iniyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Saran, Tedesco ve Devin Özek ile görüşecek. Saran, radikal kararlar alabilir. İşte ayrıntılar...

Galatasaray’ın sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalması, Fenerbahçe için 6 puanlık farkı 4’e indirme fırsatı doğurdu.

Ancak Sarı-Lacivertliler, Samsunspor deplasmanında sergilediği kötü performansla yenilgiden zor kurtuldu ve farkı indirme şansını elinin tersiyle itti. Sadettin Saran ve kurmayları, takımı ayağa kaldırmak için yeniden kolları sıvadı.

Saran, başkan seçildikten sonra mesaisinin çoğunu Samandıra’da harcamış ve peş peşe Antalyaspor ile Nice galibiyetleri gelmişti. Sadettin Saran, başta futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile birlikte yeniden tesislere kamp kuracak.

ÖZEK'İN KOLTUĞU SALLANIYOR

Bu ikili, milli ara boyunca vakitlerinin çoğunu Samandıra’da geçirecek. Başkan Saran’ın, teknik direktör Domenico Tedesco’dan takımın durumu ve istikrarsız performansın nedenleriyle ilgili bir rapor isteyeceği kaydedildi.

Hem bu rapor hem de yapılacak görüşmeler sonrasında başkanın radikal kararlar alacağı öğrenildi.

Bu kararlar arasında, Tedesco’nun da şikayet ettiği mevcut kadro planlamasının mimarı, futbol direktörü Devin Özek ile yolların ayrılması da olabilir. Ayrıca kadro dışılar da olabilir.

ÇİFT İDMANLAR BAŞLIYOR

Domenico Tedesco da Milli arada gaza basacak. Alman teknik adam, takımın sezon başı hazırlık döneminde yeterince çalışmadığı görüşünde.

40 yaşındaki çalıştırıcı, önümüzdeki süreçte sık sık günde çift idman yaptıracak.

Dünü izinli geçiren Sarı lacivertliler’in ilk çift antrenmanı bugün yapacakları öğrenildi. Fenerbahçe’de 13 futbolcu Milli görevde, 3 sakat oyuncunun ise tedavileri sürüyor.

