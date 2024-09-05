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Fenerbahçe'de Ryan Kent 'gitmem' diyor

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#Fenerbahçe#Ryan Kent#Transfer
Fenerbahçede Ryan Kent gitmem diyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

Fenerbahçe yönetiminin geçen sezon lig devam ederken ‘erken fırsat transferi’ olarak kadrosuna katıp 2027’ye kadar sözleşme imzaladığı ancak bekleneni veremeyen ve bu sezon kadroda düşünülmeyen Ryan Kent, tüm teklifleri geri çevirerek sarı lacivertli ekibe sorun yaşatmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz sezon hazırlık maçlarının flaş ismi olarak öne çıksa da bir türlü İsmail Kartal’ın gözüne giremeyen İngiliz kanat oyuncusu, verilen şansları değerlendirememiş, önce kulübeye mahkum olmuş ardından lisansı dondurulmuştu.

19 MAÇTA 1 GOL, 2 ASiSTi VAR

Geçen sezon Lazio’yu geri çeviren bu sezon hazırlık maçlarında Jose Mourinho’nun sürekli şans vermesine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Kent’e kadro planlamasında düşünülmediği iletildi ve kendisine takım bulması istendi. Fenerbahçe’de çıktığı 19 maçta 1 gol, 2 asisti bulunan ve yılda 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki Kent’in alacaklarının tamamını alıp bedelsiz olarak kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Ryan Kent#Transfer

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