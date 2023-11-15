Fenerbahçe'de Ryan Kent devre arasında takımdan ayrılabilir

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Kent, devre arasında takımdan ayrılabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiliz kanat oyuncusu forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gönderilebilir.

27 yaşındaki Kent'i İngiltere'den ve İskoçya'dan isteyen kulüplerin olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Ryan Kent, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 560 dakika süre aldı. Kent, Süper Lig'de ise 7 maçta 134 dakika sahada kaldı.