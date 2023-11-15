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Fenerbahçe'de Ryan Kent devre arasında takımdan ayrılabilir

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#Transfer#Fenerbahçe#Ryan Kent
Fenerbahçede Ryan Kent devre arasında takımdan ayrılabilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 12:41

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Ryan Kent devre arasında forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gönderilebilir.

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Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Kent, devre arasında takımdan ayrılabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiliz kanat oyuncusu forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gönderilebilir.

27 yaşındaki Kent'i İngiltere'den ve İskoçya'dan isteyen kulüplerin olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Ryan Kent, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 560 dakika süre aldı. Kent, Süper Lig'de ise 7 maçta 134 dakika sahada kaldı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ryan Kent

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