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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de rüya orta saha Trabzon'da sahada!

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Fenerbahçe'de rüya orta saha Trabzon'da sahada!
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Mesut Özil-İrfan Can Kahveci-Luiz Gustavo-Dimitrios Pelkas’lı orta alan ilk kez 28 Şubat’taki maçta sahaya çıkacak.

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'de Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Dimitrios Pelkas’tan oluşan ‘rüya orta saha’ kurgusu büyük olasılıkla 28 Şubat’taki Trabzon maçında sahne alacak. Kupadaki Başakşehir sınavında 80 dakikanın üzerinde oynayıp kondisyonunu iyileştirdiği gözlenen Mesut’un yanı sıra perşembe günü koşu ve bireysel saha çalışmalarına başlayan İrfan Can ile Pelkas’ın 21 Şubat’taki Göztepe maçında ikinci yarıda görev alıp, Trabzon’da tam kapasiteyle sahada olmaları bekleniyor.

GUSTAVO'NUN GÖREVİ OZAN'A

İki hafta daha forma giyemeyecek Gustavo’nun Trabzon maçına yetiştirilmesi için çalışılıyor. Sakat ayağına yükleme yapmadan çalışmalarını sürdürdüğü de öğrenildi. Alternatifi bulunmayan tek isim olan Gustavo’nun bölgesinde yine Ozan Tufan görev yapacak.

FENERBAHÇE YARA SARMAK İÇİN KARAGÜMRÜK KARŞISINDA

Süper Lig’deki derbide Galatasaray’a 1-0 yenildikten sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe, ligde bu akşam 19.00’da Karagümrük’e konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakat olan Gustavo, Tisserand, Novak, İrfan Can, Perotti, Pelkas ve cezalı Lemos oynamayacak. Karagümrük’te ise sakatlıkları süren Zukanovic, Hedenstad ve kaleci Viviano forma giyemeyecek.

Fenerbahçede rüya orta saha Trabzonda sahada

Fenerbahçede rüya orta saha Trabzonda sahada

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