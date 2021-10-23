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Fenerbahçe'de Ruhan Arda Aksoy imzayı attı

#Fenerbahçe#Ruhan Arda Aksoy#Transfer
Fenerbahçede Ruhan Arda Aksoy imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen 2003 doğumlu Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam edecek sözleşmenin imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar, idari menajer Kemal Aslan ve genç futbolcunun ailesi katıldı.

Fenerbahçede Ruhan Arda Aksoy imzayı attı

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