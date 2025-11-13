Fenerbahçe'de rota yine Leipzig! Orta saha transferinde takas formülü

Haberin Devamı

Yakaladığı müthiş form ile Süper Lig'de zirveye iyice yaklaşan ve Avrupa Ligi'ndeki iddiasını da sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco’nun elini daha da güçlendirmek için ocak ayında nokta atışı takviyeler yapmak için çalışıyor. Öncelik orta sahadaki rotasyonu genişletmek.

HEDEF BAUMGARTNER

Fenerbahçe’nin listesinde birçok isim var. Sarılacivertliler, yaz döneminde de gündeme gelen Christoph Baumgartner’i yeniden listenin ilk sıralarına yazdı.

TEDESCO İSTİYOR

Avusturyalı yıldız için Ali Koç döneminde girişim olsa da görüşmeler ileri seviyeye ilerlememişti. Futbol direktörü Devin Özek ile Tedesco’nun, Leipzig’li oyuncuyu çok istedikleri kaydedildi. Baumgartner, orta sahanın merkezinin yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilen, gerçek bir joker. 26 yaşındaki oyuncu hem skorer hem de oyun kurucu rolünü başarıyla üstlenebiliyor.

SZYMANSKI TAKASTA KULLANILABİLİR

Christoph Baumgartner, Leipzig’in önemli isimlerinden biri. Alman ekibini ikna etmek kolay değil. Yönetim, Tedesco’nun favorisi olan yıldız futbolcu için şartları zorlamaya kararlı. Sarı-Lacivertliler, Leipzig’e bonservis bedelinin yanı sıra, Alman ekibinin ilgilendiği Sebastian Szymanski’yi takasta önerebilir. Baumgartner’in Leipzig’le 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Leipzig formasıyla 12 resmi maça çıkan Christoph Baumgartner bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.