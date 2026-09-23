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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku operasyonu! Düğmeye basıldı

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#Fenerbahçe#Romelu Lukaku#İsmail Kartal
Fenerbahçede Romelu Lukaku operasyonu Düğmeye basıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:55

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yaz transfer döneminde kadroya katılan ancak henüz skor katkısı yapamayan Romelu Lukaku için milli arada özel bir operasyon başlattı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla henüz skor katkısı sağlayamadı. Milli arada teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı yıldız oyuncu için özel bir operasyona girişti.

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FARKLI PLANLAR YAPILIYOR

Teknik heyet, Milli ara dönüşünde Lukaku’nun fiziksel açıdan çok daha hazır hale gelmesini istiyor. Kartal sadece oyuncunun fiziksel durumuyla değil, saha içerisindeki kullanımıyla da yakından ilgileniyor.

Tecrübeli teknik adam, Lukaku’nun hangi bölgede daha etkili olabileceği, tek santrfor mu yoksa yanında başka bir hücumcuyla mı daha verimli oynayacağı konusunda farklı planlar üzerinde duruyor. Belçikalı yıldızın ceza sahası içerisinde daha fazla topla buluşturulması ve güçlü fiziğinden maksimum seviyede yararlanılması hedefleniyor.

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Fenerbahçede Romelu Lukaku operasyonu Düğmeye basıldı

GÜVEN TAM

İsmail Kartal’ın Lukaku konusunda aceleci davranmayacağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcunun kalitesine güveniyor ve takıma mutlaka önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Milli ara boyunca hazırlanacak özel programla Lukaku’nun fiziksel seviyesinin yükseltilmesi, takım arkadaşlarıyla uyumunun artırılması ve hücumdaki rolünün daha net hale getirilmesi planlanıyor. Fenerbahçe’de beklenti, Milli ara sonrasında çok daha güçlü ve etkili bir Lukaku izlemek.

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#Fenerbahçe#Romelu Lukaku#İsmail Kartal

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