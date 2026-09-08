×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi zorlu karar! Gözler İsmail Kartal'a çevrildi

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Fenerbahçede Roma maçı öncesi zorlu karar Gözler İsmail Kartala çevrildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 10:29

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Perşembe günü İtalyan devi Roma'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'nin cezalı olması ve Marco Asensio'nun sakatlığı sonrasında gözler İsmail Kartal'a çevrildi. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dışında 18 yıl sonra sahne alacak Fenerbahçe, Roma mücadelesinin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Gözden KaçmasınFutbol Konseyi: Fenerbahçe tehlikeli sularda dolaşıyorFutbol Konseyi: 'Fenerbahçe tehlikeli sularda dolaşıyor!'Haberi görüntüle

İLK 11'DE BÜYÜK PROBLEM

Kanarya’daki tek sıkıntı moral bozukluğu da değil. İsmail Kartal’ı Roma mücadelesi öncesi kadro konusunda zorlu bir seçim bekliyor.

Matteo Guendouzi, Lyon maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç ceza aldığı için perşembe günü görev yapamayacak. Marco Asensio da hâlâ iyileşmedi ve takımla idmanlara başlamadı.

Fenerbahçede Roma maçı öncesi zorlu karar Gözler İsmail Kartala çevrildi

İSMAİL YÜKSEK'İN YERİ GARANTİ

Guendouzi’nin yokluğunda İsmail Yüksek dışında ilk 11’de oynayacak bir alternatif bulunmuyor.

Asensio’nun yerini de doldurmak oldukça zor. Talisca ayrılığı sonrası İrfan Can forvet arkasında şans bulsa da performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda Kerem o bölgede oynadı ancak o da bekleneni veremedi. Lyon ve Samsun maçlarının yıldızı Oğuz da derbinin vasatlarından biriydi.

Haberin Devamı

Fenerbahçede Roma maçı öncesi zorlu karar Gözler İsmail Kartala çevrildi

İSMAİL KARTAL GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Sezon boyunca formuyla eleştirilen Semedo da 11’deki yerini kaybedecek gibi görünüyor. Özellikle Aziz Yıldırım’ın, “Mert Müldür’den neden faydalanmıyoruz?” çıkışı sonrası Milli oyuncunun sağ beke geçmesi bekleniyor.

İsmail Kartal’ın Roma karşısında solda Nene, sağda Greenwood ve kötü derbi performansına rağmen ’10 numara’da Kerem’i oynatması bekleniyor.

Üzerinde ciddi bir baskı olan deneyimli teknik adam, sezona formda başlayan Roma’yı en iyi şekilde analiz edip iyi bir sonuç almak için gece gündüz çalışıyor.

Fenerbahçede Roma maçı öncesi zorlu karar Gözler İsmail Kartala çevrildi

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Roma, 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!