Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi zorlu karar! Gözler İsmail Kartal'a çevrildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dışında 18 yıl sonra sahne alacak Fenerbahçe, Roma mücadelesinin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İLK 11'DE BÜYÜK PROBLEM

Kanarya’daki tek sıkıntı moral bozukluğu da değil. İsmail Kartal’ı Roma mücadelesi öncesi kadro konusunda zorlu bir seçim bekliyor.

Matteo Guendouzi, Lyon maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç ceza aldığı için perşembe günü görev yapamayacak. Marco Asensio da hâlâ iyileşmedi ve takımla idmanlara başlamadı.

İSMAİL YÜKSEK'İN YERİ GARANTİ

Guendouzi’nin yokluğunda İsmail Yüksek dışında ilk 11’de oynayacak bir alternatif bulunmuyor.

Asensio’nun yerini de doldurmak oldukça zor. Talisca ayrılığı sonrası İrfan Can forvet arkasında şans bulsa da performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda Kerem o bölgede oynadı ancak o da bekleneni veremedi. Lyon ve Samsun maçlarının yıldızı Oğuz da derbinin vasatlarından biriydi.

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İSMAİL KARTAL GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Sezon boyunca formuyla eleştirilen Semedo da 11’deki yerini kaybedecek gibi görünüyor. Özellikle Aziz Yıldırım’ın, “Mert Müldür’den neden faydalanmıyoruz?” çıkışı sonrası Milli oyuncunun sağ beke geçmesi bekleniyor.

İsmail Kartal’ın Roma karşısında solda Nene, sağda Greenwood ve kötü derbi performansına rağmen ’10 numara’da Kerem’i oynatması bekleniyor.

Üzerinde ciddi bir baskı olan deneyimli teknik adam, sezona formda başlayan Roma’yı en iyi şekilde analiz edip iyi bir sonuç almak için gece gündüz çalışıyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Roma, 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.